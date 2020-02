Torna da Lodi a casa, paura Coronavirus a Civitavecchia

Cronaca - Il sindaco: "Attivate subito le procedure di rito, non ha nessun sintomo"

Civitavecchia – “In merito a quanto emerso in questi minuti sulle cronache, si comunica che questa mattina sono stato informato dal locale comando dei carabinieri che un cittadino civitavecchiese, che per motivi di lavoro si trovava nell’area di Codogno, in occasione del fine settimana è tornato a casa.

Immediatamente ci siamo coordinati con la Asl e con la Prefettura e si sono attivate le procedure di rito. L’uomo non presenta alcun sintomo ed è monitorato dalle autorità sanitarie”.

Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook.

22 febbraio, 2020