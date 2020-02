Pesante sconfitta per la Viterbese

Sport - Calcio - Serie c - La striscia positiva dei laziali si interrompe sul campo del Catanzaro - Al Ceravolo finisce 4-0: la decidono Tulli (doppietta), Bianchimano e Celiento

di Samuele Sansonetti

Catanzaro – Viterbese 4-0 (primo tempo 1-0).

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Atanasov, Martinelli (dal 42′ s.t. Nicoletti); Casoli (dal 42′ s.t. Bayeye), Corapi, De Risio, Contessa; Kanoute (dal 42′ s.t. Iuliano), Di Piazza (dal 31′ s.t. Bianchimano), Tulli (dal 31′ s.t. Carlini).

Panchina: Mittica, Urso, Giannone, Statella, Riggio, Novello, Quaranta.

Allenatore: Gaetano Auteri.

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic (dal 28′ s.t. Urso), Negro; Zanoli (dal 15′ s.t. De Santis), Sibilia, Bensaja (dal 28′ s.t. Urso), Errico; Simonelli (dall’11’ s.t. Bezziccheri); Tounkara, Bunino.

Panchina: Maraolo, Vitali, Antezza, Besea, E. Menghi, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: 25′ p.t. Tulli (C), 18′ s.t. Tulli (C), 40′ s.t. Bianchimano (C), 90′ s.t. Celiento (C).

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo.

Dopo un gennaio da imbattuta la Viterbese cade a Catanzaro.

La striscia di risultati utili consecutivi dei laziali, considerando anche il mese di dicembre, si ferma a cinque.

Al Ceravolo la squadra di Calabro viene sconfitta da quella di Atanasov, ex freschissimo salutato con affetto da molti avversari prima dell’inizio del match.

Subito dopo, le ostilità. Con l’incontro terminato 4-0 per i giallorossi grazie alle reti di Tulli (doppietta), Bianchimano e Celiento su cui pesano come macigni alcuni errori della difesa viterbese. Tra le poche note positive per l’allenatore salentino il buon esordio di Negro e De Santis e la prestazione collettiva, nonostante le assenze pesanti che ormai storicamente accompagnano la squadra.

Il Catanzaro si presenta ai nastri di partenza con dieci undicesimi della formazione che lunedì ha sconfitto la Sicula Leonzio: l’unica novità è l’altro ex Celiento, di rientro dalla squalifica, al posto Riggio. La Viterbese invece ne cambia quattro: Zanoli per Bianchi, Sibilia per Bezziccheri, il neoacquisto Negro per Baschirotto (il difensore è fuori per squalifica) e Simonelli per Besea. Il forfait del ghanese arriva all’ultimo minuto e costringe Calabro ad arretrare Bensaja nel ruolo di interno di centrocampo, per inserire il giovane ex Frosinone a ridosso di Tounkara e Bunino.

Le due punte gialloblù sono ispirate e si cercano molto, grazie anche a una Viterbese che inizia meglio a differenza del Catanzaro che fa fatica soprattutto in avanti: Kanoute perde i duelli iniziali con Negro e Di Piazza sbaglia ogni pallone, mentre Markic fa buona guardia ma soltanto fino al 25′. Nel momento migliore degli ospiti, infatti, il croato sbaglia un rinvio su un tiro innocuo di Celiento e serve un assist involontario per Tulli, che alla prima conclusione nello specchio buca Pini. I laziali rispondono con il solito gioco propositivo ma le occasioni vere scarseggiano e il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.

La ripresa si apre con un destro al limite di Simonelli che finisce sopra la traversa e un coast to coast di Kanoute che dopo uno scatto di 50 metri conclude al lato. La Viterbese prova a movimentare il gioco con due cambi (Bezziccheri per Simonelli e De Santis per Zanoli) ma il risultato non cambia, anzi peggiora: al 63′ il Catanzaro trova il raddoppio sempre con Tulli, che sfrutta l’immobilità della difesa avversaria su un fallo laterale, anticipa Markic e di fatto chiude il match con 27 minuti di anticipo. Nel finale, tra gli ospiti, spazio anche a Urso e Molinaro per uno schieramento ancor più offensivo di quello di partenza ma pur sempre inefficace in zona gol. A cinque minuti dal fischio finale il 3-0 di Bianchimano favorito da un retropassaggio sbagliato di De Giorgi e poco dopo il 4-0 definitivo di Celiento, che corre a esultare sotto la curva giallorossa.

Un risultato forse troppo pesante, per la Viterbese. Che tornerà a Viterbo in nottata e da martedì inizierà a pensare al Teramo, una delle formazioni più in forma del girone C.

Serie C – girone C

24esima giornata

domenica 2 febbraio

Paganese – Cavese 0-0 (sabato)

Bisceglie – Avellino 1-1

Catania – Monopoli 0-2

Casertana – Picerno 1-1

Teramo – Rende 3-0

Potenza – Rieti 1-1

Ternana – S. Leonzio 0-0

Vibonese – Reggina 0-1

Bari – V. Francavilla 2-0

Catanzaro – Viterbese 4-0

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 9 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 12 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 11 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

2 febbraio, 2020