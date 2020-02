Viterbese in confusione, col Potenza arriva un’altra sconfitta

Sport - Calcio - Serie C - Due volte Murano e Ricci piegano la squadra laziale apparsa sottotono - Nel 3-1 finale torna in gol Volpe

Samuele Sansonetti

Viterbese – Potenza 1-3 (primo tempo 0-1).

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Negro, Markic; Errico, Bensaja (dal 45’+4 s.t. Menghi), Besea (dal 3′ s.t. Antezza), Bianchi (dal 32′ s.t. Simonelli); Molinaro (dal 1′ s.t. Urso); Bunino (dal 1′ s.t. Volpe), Tounkara.

Panchina: Biggeri, Vitali, Scalera, Bezziccheri, Corinti, Zanoli, De Falco.

Allenatore: Antonio Calabro.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Silvestri, Coppola, D’Angelo, Coccia; Ricci (dal 41′ s.t. Viteritti), Murano, Golfo (dal 36′ s.t. Volpe).

Panchina: Santopadre, Panico, Dettori, Franca, Grande, Gassama, Di Somma, Ferri Marini, Longo, Souare.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

MARCATORI: 16′ p.t. Murano (P), 8′ s.t. Murano (V), 30′ s.t. Volpe (V), 34′ s.t. Ricci (P).

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistenti: Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo.

Giornata nera per la Viterbese.

Al Rocchi i gialloblù incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Vibo Valentia.

Stavolta a fare festa è il Potenza, che passa per 3-1 al termine di una partita quasi mai in discussione. Al doppio vantaggio ospite, infatti, risponde Volpe che riapre la gara ma solamente per quatto minuti, il tempo che ci impiega Ricci a chiudere i giochi.

Poche le note positive della domenica gialloblù (una su tutte proprio il rientro Volpe), tante invece quelle negative, con una squadra apparsa più volte in confusione fin dall’impostazione della manovra e parecchi giocatori sottotono. Alibi parziale un Potenza molto più esperto, con sette titolari di oggi presenti in rosa anche nella passata stagione, in segno di una continuità progettuale che funziona.

Nonostante la caratura dell’avversario Calabro propone uno schieramento offensivo con Molinaro, Tounkara e Bunino in campo e nei primi minuti la Viterbese fa la partita, mentre il Potenza non trova le giuste quadrature. Al primo affondo, però, la squadra di Raffaele passa in vantaggio con un tiro fortunoso di Murano, che raccoglie un cross dalla destra di Coccia e beffa Pini con la complicità della deviazione di Negro. La reazione laziale stenta ad arrivare, Tounkara fa a sportellate con Sales ma i palloni giocabili sono pochissimi e l’unico che suona la sveglia è Bensaja: destro della distanza al 27′ che finisce alto. Le difficoltà laziali sono effettive e alla mezz’ora Calabro effettua un cambio tattico per dare una scossa: fuori Bianchi, dentro Simonelli e atteggiamento ancora più offensivo.

Le occasioni, sia da una parte che dall’altra, scarseggiano e la Viterbese cambia ancora dopo l’intervallo con l’ingresso di Urso e Volpe al posto di Molinaro e Bunino. Nemmeno il tempo di prendere le misure che per la squadra di casa si mette malissimo: al 48′ Besea è costretto a uscire in barella dopo un contrasto (al suo posto Antezza) e al 52′ Urso interviene in maniera scomposta su Ricci e provoca un calcio di rigore di cui si incarica Murano. L’attaccante calcia centrale e Pini riesce a respingere il tiro che subito dopo viene ribattuto in rete dall’11 rossoblù. Nei minuti successivi Calabro le prova tutte, dal 4-4-2 all’arrembaggio finale e al 75′ arriva la rete che riapre la partita: retropassaggio sbagliato di Giosa, recupero lampo di Volpe e distanza dimezzata. Nemmeno il tempo di esultare che il Potenza trova il gol della domenica, con un destro dalla distanza di Ricchi che dopo quattro minuti chiude la partita. All’85’ ulteriore beffa per la Viterbese: espulso Tounkara per doppio giallo.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo 0-2 (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro 4-0 (sabato)

Cavese – Bari 1-1

Reggina – Paganese 3-0

Viterbese – Potenza 1-3

Monopoli – S. Leonzio 0-1

Catania – Ternana 0-0

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 -2 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

23 febbraio, 2020