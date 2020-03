Montefiascone - Intervento di carabinieri, vigili del fuoco, 118 e polizia locale

Montefiascone – Auto contro albero, si cappotta e urta un’altra macchina: ferito 25enne.

L’incidente stradale è avvenuto sulla Cassia Nord a Zepponami intorno alle 12,30 nelle vicinanze della curva di Montisola a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una Renault Clio, nei pressi della curva di Montisola, è uscita fuori strada centrando un albero. Poi la vettura si è capottata e ha urtato una Renault Capture che procedeva nel senso contrario.

Nello scontro è rimasto ferito un 25enne che era a bordo della Clio mentre è rimasto incolume il conducente della Capture.

Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, la polizia locale e vigili del fuoco di Viterbo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo al pronto soccorso di Belcolle, fortunatamente non in gravi condizioni.

La polizia locale ha gestito la viabilità mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

13 marzo, 2020