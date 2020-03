Roma - Coronavirus - Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sono risultato negativo al tampone e in queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il Covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio

7 marzo, 2020