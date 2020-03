Assunta Ricci fotoreporter dell’anno per Tusciaweb

Il direttore Carlo Galeotti ha consegnato una targa e un premio in libri per aver realizzato gli scatti più belli - FOTO

Viterbo – (dan.ca.) – Assunta Ricci è fotoreporter dell’anno. Per Tusciaweb. “Per la qualità delle immagini – questa la motivazione – e la costanza con cui ha contribuito allo sviluppo della rubrica ‘anche tu fotoreporter'”.

E’ in pensione, lavorava per l’Ater, case popolari, e preferisce il telefonino. Niente reflex o mirrorless. La macchina fotografica per Assunta Ricci, signora sessantenne di Viterbo, quartiere Villanova, è un Samsung.

Viterbo – Carlo Galeotti e Assunta Ricci

L’inizio pochi anni fa. Nel 2017. Negli anni ’80 qualche fotografia. La scoperta arriva però col cellulare. “Perché – dice Assunta Ricci – è più immediato. Non amo le regole. Sono costrittive. Ho bisogno di cose pronte. Non ho un genere e non ho ancora realizzato un progetto fotografico. Preferisco fotografare quello che mi piace e colpisce la mia attenzione”.

Viterbo – Le magie di una ragnatela – Foto di Assunta Ricci

Tusciaweb premia ogni anno i migliori contribuiti fotografici al giornale. La rubrica è “Anche tu fotoreporter”. I lettori hanno ogni giorno la possibilità di inviare foto al giornale. Qualità e fatto ritratto, qualità e costanza. Alla fine viene premiato il lettore migliore. Per le foto che ha inviato. Una redazione diffusa, che trae la sua forza dal territorio stesso che informa, stabilendo con esso un rapporto di partecipazione che il web rende immediata.

Viterbo – Assunta Ricci fotografa dell’anno

Anna Ricci ha poi una particolarità. Non ha rinunciato alla sua passione. E suo padre Rolando è stato il punto di riferimento. Assieme al marito Roberto De Rosa e alla figlia Silvia, che l’hanno accompagnata in redazione a ritirare il premio. Un ricordo. “Mio padre – racconta Anna Ricci – mi portava in sidecar in campagna, montagna. Mi portava in giro, ed è con lui che ho iniziato ad innamorarmi dei paesaggi e delle persone e cose che incontravo”. Ed è da lì che nasce la volontà di ritrarre quello che vede, al di là di ciò che si vede. “Spesso mi fermo – dice Anna Ricci – e chiedo a mio marito se in un oggetto o in un paesaggio vede la stessa cosa che vedo io”.

Viterbo – I premi consegnati ad Assunta Ricci

Il premio. Oltre a una targa ricordo realizzata da un artigiano e consegnata dal direttore Carlo Galeotti in redazione agli inizi di marzo, alla vincitrice vanno tutta una serie di libri fotografici. Le foto che hanno fatto la storia della fotografia.

Fotogallery: Assunta Ricci fotoreporter dell'anno per Tusciaweb

12 marzo, 2020