Auto fuori strada contro un albero, un ferito grave

Capodimonte - Incidente sulla provinciale Verentana - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e i sanitari del 118

Capodimonte – Auto fuori strada, un ferito grave.

L’incidente è avvenuto, per cause in corso d’accertamento, ieri sera intorno alle 21,45 sulla provinciale Verentana tra Capodimonte e Valentano al chilometro 18.

Una Fiat Grande Punto è uscita di strada impattando contro degli alberi. Il conducente, un uomo 53enne, è rimasto incastrato all’interno della macchina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e i sanitari del 118.

I pompieri, intervenuti con una jeep e un’autopompa serbatoio e cinque unità, hanno dovuto tagliare una parte dell’auto e alcuni rami della vegetazione vicina alla strada per estrarre l’uomo dalla macchina e consegnarlo alle cure del 118. Il 53enne di Piansano, era cosciente al momento dell’estrazione, è stato portato in ambulanza a Capodimonte e poi elitrasportato all’ospedale in gravi condizioni.

I carabinieri hanno gestito la viabilità. L’auto è stata recuperata da un carroattrezzi dell’officina Carmini.

5 marzo, 2020