Civitella d’Agliano - Si è evitato il peggio grazie alla prontezza dell’autista che ha fatto scendere tutti – Intervento di carabinieri e vigili del fuoco - FOTO E VIDEO

Civitella d’Agliano – (m.m.) – Autobus Cotral divorato dalle fiamme, paura per le tre le persone a bordo.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18,30, un pullman Cotral, per cause in corso d’accertamento, è andato a fuoco in località San Sebastiano a Civitella d’Agliano.

Grazie alla prontezza dell’autista si è evitato il peggio. Infatti a bordo del mezzo c’erano, oltre al conducente, due passeggeri.

L’autista, subito dopo aver visto del fumo uscire dal motore, ha fermato il mezzo e fatto scendere tutti dall’autobus.

In pochissimi istanti il pullman è stato avvolto dalla fiamme e dopo pochi minuti è stato completamente distrutto.

Fortunatamente non ci sono stai feriti ma soltanto tanta paura.

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo che hanno spento il mezzo e anche alcune sterpaglie nelle vicinanze.

Sono intervenuti, per gestire la viabilità, i carabinieri delle stazioni di Civitella d’Agliano e di Castiglione in Teverina insieme a una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

L’autobus completamente distrutto è stato recuperato da un carroattrezzi specifico venuto da Roma e la sede stradale è stata ripulita dai tecnici della provincia,

6 marzo, 2020