Covid-19 - Sono i primi due casi nel comune di Acquapendente

Acquapendente – Una bambina di quattro anni e la nonna contagiate da Coronavirus. Sono i primi due casi positivi nel comune di Acquapendente. Le condizioni della bimba e della nonna sarebbero buone.

La bambina di quattro anni è la più piccola paziente affetta da Coronavirus della Tuscia. Il caso ha suscitato particolare apprensione ad Acquapendente, perché si riteneva che molto difficilmente i giovani potessero essere colpiti da Coronavirus. Anche se il dato reale è che anche quando sono affetti da Coronavirus, difficilmente il loro stato di salute è grave.

I tamponi finora effettuati sono stati tre: due positivi e un negativo.

Sono in quarantena sei persone che sono entrate in contatto con le due contagiate. Che pur essendo parenti fanno parte di due nuclei familiari diversi.

La Asl, come sempre accade in questi casi, sta ricostruendo la rete di contatti dei due positivi nei giorni passati. In isolamento, quindi, potrebbero finire anche altre persone.

Si ipotizza che i due positivi di Acquapendente siano collegati con i casi di Orvieto.

A dare la notizia delle due contagiate è stato il comune stesso.

“Sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 anche ad Acquapendente – spiega il comune -. Si tratta di due persone di due nuclei familiari distinti per residenza, ma appartenenti alla stessa famiglia.

In questo momento sono sotto controllo sanitario presso le loro abitazioni.

Analogamente ad altri comuni dove ciò si è già verificato, è stato attivato il centro operativo comunale di protezione civile.

Il comune, la Asl e la protezione civile stanno già facendo ciò che è necessario fare in questi casi, sia a sostegno delle famiglie coinvolte, sia a tutela della salute pubblica.

Perciò niente allarmismi sconsiderati. Una cosa sola si raccomanda ai cittadini: state a casa e adottate tutti i comportamenti raccomandati da giorni”.

21 marzo, 2020