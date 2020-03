Buoni spesa, ecco quanto spetta a ciascun comune della Tuscia

Coronavirus - Dei 400 milioni stanziati per le fasce più bisognose

Viterbo – Buoni spesa, ecco quanto spetta, comune per comune, ai sessanta centri della Tuscia, dei 400 milioni stanziati dal governo per fare fronte all’emergenza Coronavirus e aiutare le fasce più deboli nell’acquisto di generi alimentari.

Da Viterbo con 416mila euro a Tessennano, con 2500 euro. Nelle altre province, a Civitavecchia 314.953,53, Roma 15 milioni di euro, Rieti 264.398,53, Latina 777.533,78 Frosinone 289.300,05.

La ripartizione è effettuata secondo due criteri: l’80 per cento per 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, il restante 20 per cento, ovvero i rimanenti 80 milioni sono ripartiti in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare nella Tuscia

Acquapendnete 37.878,41

Arlena di Castro 6.655,69

Bagnoregio 25.188,60

Barbarano Romano 7.309,40

Bassano in Teverina 9.555,94

Bassano Romano 35.918,01

Blera25.084,87

Bolsena29.408,09

Bomarzo13.397,53

Calcata7.399,52

Canepina 24.419,64

Canino 44.154,97

Capodimonte 8.10.350,02

Capranica 47.953,05

Caprarola 41.261,92

Carbognano 15.970,14

Castel Sant’Elia 21.443,09

Castiglione in Teverina 17.765,99

Celleno 9.594,22

Cellere 9.111,79

Civita Castellana 121.312,22

Civitella D’Agliano 11.897,44

Corchiano 31.824,16

Fabrica di Roma 64.685,59

Faleria 16.326,49

Farnese 10.937,30

Gallese 22.140,81

Gradoli 10.701,15

Graffignano 16.331,89

Grotte di Castro 18.571,12

Ischia di Castro 18.359,84

Latera 6.171,44

Lubriano 6.786,83

Marta 25.273,97

Montalto di Castro 64.635,80

Montefiascone 93.336,41

Monte Romano 13.144,16

Monterosi 34.011,70

Nepi 72.445,12

Onano 8.464,97

Oriolo Romano 27.546,94

Orte 57.284,90

Piansano 14.752,21

Proceno 4.439,82

Ronciglione 61.596,96

San Lorenzo Nuovo 16.389,16

Soriano nel Cimino 62.551,59

Sutri 47.308,70

Tarquinia 105.845,97

Tessennano 2.513,42

Tuscania 63.391,94

Valentano 20.047,87

Vallerano 19.691,38

Vasanello 30.334,45

Vejano 16.442,78

Vetralla 101.124,18

Vignanello 37.022,89

Villa San Giovanni in Tuscia 9.090,57

Viterbo 416.320,94

Vitorchiano 35.265,54

Civitavecchia 314.953,53

Roma 15.081.448,63

Rieti 264.398,53

Latina 777.533,78

Frosinone 289.300,05

31 marzo, 2020