“Campionato nazionale di nuoto, nessuno sta andando contro le disposizioni”

Viterbo - Il senatore Francesco Battistoni alle gare che si svolgeranno nella piscina comunale nel weekend

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del senatore Francesco Battistoni in merito al campionato italiano juniores di nuoto sincronizzato che si svolgerà nella piscina comunale di Viterbo nel weekend – Voglio precisare che né la federazione Italiana nuoto né il comune di Viterbo stanno andando contro le disposizioni vigenti.

Al contrario la gara può disputarsi nel pieno rispetto del decreto del governo sul coronavirus che all’articolo 1 lettera c) recita, tra l’altro, “resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse“.

Pertanto, grazie alle Fin per aver scelto Viterbo come sede di questa importante manifestazione sportiva e a tutti gli atleti auguro un grande in bocca al lupo.

Francesco Battistoni

6 marzo, 2020