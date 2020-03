Viterbo - Trasporto del 3 settembre a rischio per l'emergenza Coronavirus, il Sodalizio del facchini si affida alla patrona

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Noi confidiamo in santa Rosa”. Trasporto 2020 a rischio per l’emergenza Coronavirus, ma dal Sodalizio dei facchini sono fiduciosi. Confidano nella patrona e non potrebbe essere diversamente.

Il protrarsi della situazione legata alla diffusione del virus e soprattutto in questa fase, l’incertezza su quando si potrà se non tornare, almeno iniziare un percorso di ritorno alla normalità, mette a rischio non solo il tradizionale appuntamento del 3 settembre.

Parlando a Tusciaweb, il sindaco Giovanni Arena ha fatto presente le difficoltà per iniziative quali Viterbo in fiore e la stessa Caffeina. Molto ravvicinate nel tempo. Anche per il trasporto, seppure a settembre, rischia.

“Se la situazione è questa – ha detto il sindaco – sarà molto difficile poterlo fare. I facchini sotto la macchina non rispetterebbero le distanze previste dai decreti del governo. Pensavo a un trasporto senza pubblico. E già sarebbe un grande risultato”.

In assenza di sostanziali cambiamenti rispetto a oggi: “Il trasporto è seriamente a rischio. Pure in assenza di contagi, per almeno due o tre mesi servirà continuare a osservare le regole in modo scrupoloso”.

Tutto ancora può succedere e i facchini affidano il loro pensiero, commentando su Facebook l’articolo di Tusciaweb alla piccola Rosina.

Se il rischio c’è, non resta che affidarsi a Santa Rosa.

– “Covid-19, il trasporto della Macchina di Santa Rosa è seriamente a rischio”

Condividi la notizia:











31 marzo, 2020