“Contardo si dimetta e devolva il suo stipendio di 40mila euro all’emergenza sanitaria…”

Viterbo - I consiglieri Ricci, Serra, Delle Monache e Frittelli sulle dichiarazioni del vicesindaco

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Forse l’assessore non eletto Contardo farebbe bene a devolvere il suo stipendio di assessore, di circa 40mila euro, aggiungendoli ai soldi stanziati dal governo in via d’urgenza.

Farebbe una buona cosa, i cittadini viterbesi le sarebbero grati. Altra cosa che dovrebbe fare è dimettersi. I cittadini viterbesi le sarebbero ancora più grati. Si libererebbero di un assessore che non riesce neanche a comprendere come e per chi questi soldi sono dedicati.

Inoltre ci liberemmo di un amministratore, vicesindaco, sempre non eletto, che in maniera sguaiata, volgare, in questo momento, si preoccupa di dileggiare istituzioni che dovrebbe affiancare e difendere considerando la situazione che stiamo attraversando.

Alvaro Ricci

Francesco Serra

Lina Delle Monache

Patrizia Frittelli

Consiglieri comunali Viterbo

29 marzo, 2020