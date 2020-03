Coronavirus, al campionato di nuoto sincronizzato solo gli autorizzati

Viterbo - Le gare italiane juniores si svolgeranno da giovedì a sabato nella piscina comunale

Viterbo – Coronavirus, al campionato italiano juniores di nuoto sincronizzato solo gli autorizzati. Lo comunica la Fin, Federazione italiana nuoto.

“Come noto – spiega la Fin in una nota – il governo ha adottato delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus valide fino a domenica 8 marzo e diramate lunedì 2 marzo anche dal sito della Federnuoto. In ossequio a tali disposizioni, onde evitare allarmi ingiustificati ed eventuali strumentalizzazioni, per garantire pari condizioni in competizione e assicurare uniformità di partecipazione, il campionato italiano juniores di nuoto sincronizzato, in programma alla piscina comunale di Viterbo dal 6 all’8 marzo, si svolgerà con accesso consentito alle sole categorie autorizzate”.

Ecco quali sono le categoria autorizzate. “Ogni società – rende noto la Fin – potrà accedere nell’impianto, oltre che con gli atleti iscritti, con un massimo di due tecnici e due dirigenti accompagnatori e/o personale sanitario se iscritta a obbligatori e/o singolo e/o doppio. Un massimo di tre tecnici e tre dirigenti accompagnatori e/o personale sanitario se iscritta anche alla routine di squadra. I tecnici, i dirigenti-accompagnatori e il personale sanitario dovranno essere tesserati e muniti di regolare documento di identità. L’accesso sarà tuttavia consentito sulla base del preventivo elenco nominativo che ogni società interessata dovrà inviare entro e non oltre le 20 di giovedì 5 marzo a mezzo email ai seguenti indirizzi: sincro@federnuoto.it e segreteria.crlazio@federnuoto.it”.

La Fin conclude: “Si ricorda, in caso di necessità, che il tesseramento è effettuabile a cura delle ocietà direttamente sul portale della Federnuoto”.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena. “Abbiamo ricevuto – fa sapere il primo cittadino – da parte della Federazione italiana nuoto la conferma dello svolgimento dei campionati italiani juniores di nuoto sincronizzato. La Fin ha comunicato a tutte le società partecipanti al campionato precise indicazioni in merito all’accesso all’impianto natatorio. Oltre agli atleti, per la categoria “obbligatori”, l’accesso sarà riservato a due tecnici, due dirigenti e al personale sanitario. Mentre per la specialità “routine di squadra” accederanno tre tecnici, tre dirigenti e il personale sanitario. Tutti dovranno essere tesserati e muniti di documento di identità. L’elenco nominativo dovrà essere inviato alla Federazione italiana nuoto entro le 20 del 5 marzo”.

3 marzo, 2020