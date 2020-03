“Coronavirus, chiusi tutti i negozi tranne alimentari e farmacie”

Blocco totale dell'Italia - L'annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte

Roma – Coronavirus, blocco totale dell’Italia.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, via Facebook, ha annunciato le nuove strette sul contrasto della pandemia.

Rivolgendosi ai cittadini ha detto: “Grazie agli italiani che compiono sacrifici, stiamo dando prova di essere una grande nazione. Al primo posto c’è la salute degli italiani”. Quindi ha elencato le nuove misure: “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio”. Sono sospese dunque anche le attività di bar, pub e ristoranti: per tutto il giorno e non solo dopo le 18. Mentre saranno aperte edicole e tabacchi.

“Le industrie resteranno aperte – continua Conte – ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti e le attività agricole. Continueranno anche i servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali”.

Il premier ha poi annunciato la nomina di un commissario per le terapie intensive: Domenico Arcuri.

“L’effetto del nuovo sforzo – conclude – si vedrà tra 14 giorni. Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.

– Il video della diretta Facebook: Coronavirus – Conte: “Chiuso tutto ciò che non è essenziale”

