Coronavirus, il cielo di Orte Scalo diventa “Azzurro”

Orte – Tutti affacciati al balcone per farsi forza contro il Coronavirus e superare l’isolamento.

Anche a Orte Scalo si partecipa al nuovo flashmob nazionale delle 18. Dopo l’inno di Mameli di ieri, oggi √® la volta di “Azzurro”, il capolavoro scritto da Paolo Conte e Vito Pallavicini e reso celebre da Adriano Celentano nel 1968. A via Marzabotto, all’orario stabilito, i cittadini aprono le finestre, si affacciano per strada e partecipano all’esecuzione, cantando e battendo le mani sulla musica diffusa da uno stereo.

Piccoli gesti che mostrano lo spirito vivo di una comunit√† che non vuole farsi piegare dall’epidemia.