Coronavirus, domani la sanificazione delle strade cittadine

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena: "Con cloro misto ad acqua. La sostanza non risulta pericolosa per gli animali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via domattina la sanificazione delle strade sul territorio comunale, a partire dalle ore 6.

Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “L’intervento avrà inizio domani e proseguirà nei prossimi giorni. Si partirà dal centro di Viterbo per poi proseguire nelle altre zone del territorio comunale.

Verrà effettuato dalla Viterbo Ambiente. L’intervento di sanificazione sarà realizzato con cloro misto ad acqua. La sostanza non risulta pericolosa per gli animali.

Ci tengo a ringraziare i miei concittadini – aggiunge e conclude il sindaco Arena -, si stanno comportando in maniera responsabile e soprattutto si stanno attendendo con molta serietà alle disposizioni governative emanate per contenere il contagio”.

Nella giornata di domani saranno al lavoro mezzi (spazzatrici) che spargeranno soluzione sanificante nel centro di Viterbo, a Bagnaia e a La Quercia.

Sempre domani altri mezzi saranno operativi in alcune strade di Grotte Santo Stefano, con barra lava strade ad alta pressione.

Nella giornata di sabato 14 marzo é prevista inoltre l’igienizzazione degli uffici comunali.

Durante le operazioni di sanificazione le finestre dovranno rimanere chiuse e si dovrà evitare di uscire prima di un’ora dal passaggio dei mezzi. La diluizione della soluzione che verrà utilizzata è stata concordata con i competenti uffici Asl. L’intervento avrà inizio alle ore 6 e durerà circa sei ore.

Amministrazione comunale di Viterbo

In ottemperanza a quanto stabilito dall’amministrazione comunale, riguardo alla sanificazione delle vie e delle strade cittadine, per la massima cura e attenzione agli animali, si specifica e si portano pertanto a conoscenza i detentori di colonie feline, che tale sanificazione verrà effettuata a raso del ciglio stradale e nei rovi o anfratti.

Prescindendo che il prodotto usato è assolutamente innocuo per la salute degli animali, si consiglia di voler porre particolare attenzione ad eventuali animali malati, con cucciolate numerose o comunque impossibilitati a muoversi, posizionati nei pressi dei marciapiedi, o all’interno delle sterpaglie limitrofe, al fine di evitare problematiche derivanti da tali condizioni.

Per una maggiore sicurezza non far annusare marciapiedi e aiuole per 24 ore, gli animali potrebbero essere allergici a qualche componente.

Il consigliere delegato

Ombretta Perlorca

12 marzo, 2020