“Coronavirus, emergenza affrontata dall’amministrazione con dilettantismo”

Comune - Chiara Frontini (Viterbo 2020) critica con palazzo dei Priori

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Coronavirus, a Viterbo la situazione è stata sottovalutata”. In un momento d’emergenza a palazzo dei Priori Chiara Frontini, capogruppo Viterbo 2020, evita la polemica, ma non evita di far notare che non tutto sta funzionando al meglio, anzi. “Non abbiamo una guida autorevole a gestire la situazione”.

Frontini, come sta gestendo la situazione d’emergenza Coronavirus l’amministrazione comunale?

“È ovvio e palese che la situazione sia stata sottovalutata – dice Frontini – fino a 10 giorni fa, dall’amministrazione non si è sollevata una voce autorevole che fosse una, per indicare i comportamenti da tenere, informare la cittadinanza, appellarsi al senso civico. Anzi, si è lasciato venire atleti e famiglie dalle zone del nord Italia dove già imperversava il contagio, per una gara di nuoto. D’altronde non ci aspettavamo nulla di diverso”.

Perché non vi aspettavate niente di diverso?

“L’approccio con cui questa amministrazione ha gestito i primi giorni di questa esperienza è perfettamente in linea con i due anni di gestione della città. Tentennamenti, faciloneria, dilettantismo, nessun progetto preciso. È oggettivo, non è che si può sempre derubricare il dissenso appellandosi alla propaganda. È un fatto, che è sotto gli occhi di tutti e non è possibile non avere notato le mancanze. Dopodiché, non mi interessa in questo momento fare polemica e rinvieremo ogni valutazione puntuale a quando l’emergenza Coronavirus sarà superata. Da parte nostra abbiamo cercato di essere collaborativi fin dall’inizio e dare dei suggerimenti concreti e di buonsenso per il bene di tutti”.

Non la convince l’operato del sindaco Arena?

“Purtroppo, l’emergenza è già molto seria, e da noi è aggravata dal fatto che non abbiamo una guida cittadina autorevole per gestirla, ma un buontempone che dalla sua pagina Facebook posta albe e tramonti. Già il fatto che si sia nominato un consigliere comunale delegato all’emergenza, la dice tutta sulle dinamiche e i pesi all’interno dell’attuale compagine di governo cittadino”.

Come si dovrebbero muovere a palazzo dei Priori?

“Dobbiamo pensare all’economia cittadina e fare la nostra parte, altrimenti passata l’emergenza sanitaria non sapremo rialzarci da quella economica. Sospendere subito i tributi comunali, anche se le prime scadenze saranno a giugno. Intanto vanno messi punti fissi per dire ai piccoli imprenditori e alle famiglie che il comune c’è. Lo stesso dicasi per le rette degli asili nido. Le partite Iva e i lavoratori autonomi dovranno essere al centro delle politiche economiche cittadine, perché sono quelli che hanno meno tutele, soprattutto per chi opera nel settore del turismo, che strategico per il nostro sviluppo e anche tra i più colpiti. Con meno burocrazia possibile, perché già le persone sono esasperate, riempire scartoffie di certo non aiuterà”.

Nel frattempo, c’è un mondo che lavora, medici, infermieri e tutto il mondo della sanità.

“Io penso che dovremo insignire della cittadinanza benemerita tutti i membri dell’unità di crisi Covid19 di Belcolle. Ritengo sia uno dei primi provvedimenti che il consiglio dovrà votare dopo il bilancio. Stiamo vivendo un momento storico d’importanza pari a un conflitto mondiale: un momento in cui c’è un urgente bisogno di unità e solidarietà. In questi giorni, abbiamo visto commoventi testimonianze che dimostrano quanto la nostra città dia il suo meglio nelle avversità: file per donare il sangue, volontariato, attenzione ai più deboli. Ne usciremo più forti di prima, se sapremo reagire come comunità, mettendo il bene collettivo davanti a quello individuale”.

Condividi la notizia:











22 marzo, 2020