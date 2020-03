Napoli - Sono le disposizione del sindaco Ciro Buonajuto per contrastare l'epidemia di Covid-19

Napoli – Coronavirus, a Ercolano spesa in ordine alfabetico e una volta a settimana. Sono le disposizione dell’ordinanza del sindaco di Ercolano, in provincia di Napoli, Ciro Buonajuto per contrastare l’epidemia di Covid-19.

Con una specifica ordinanza il primo cittadino ha stabilito che la spesa negli esercizi commerciali verrà calendarizzata in ordine alfabetico, con le iniziali del cognome del capofamiglia, e soltanto una volta a settimana.

Le restrizioni non riguardano però farmacie e parafarmacie.

La calendarizzazione della spesa prevede il lunedì per le famiglie il cui cognome è compreso tra la lettera A e la B, il martedì la C, il mercoledì dalla D alla F, il giovedì dalla G alla M, il venerdì dalla N alla S e il sabato dalla T alla Z.

“Mi rendo conto che questa misura comporta un grosso sacrificio – ha spiegato il sindaco di Ercolano su Facebook – e un notevole cambiamento di abitudine per la maggior parte delle persone, ma ci troviamo in un momento straordinario ed occorrono misure straordinarie. Se le rispettate non fate un favore a me, ma lo fate a voi stessi e a chi vi sta intorno”.

24 marzo, 2020