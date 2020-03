Milano - Il programma non andrà in onda per due settimane

Condividi la notizia:











Milano – Coronavirus: Le Iene interrompono le trasmissioni, caso positivo in redazione.

Per le prossime settimane il programma Le Iene non andrà in onda. La decisione dopo il riscontro di un caso di contagio al coronavirus all’interno della redazione.

A renderlo noto è la redazione. “Nella redazione – si legge in un post su Instagram – del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

Repubblica parla di uno stop del programma di due settimane.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2020