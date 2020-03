Sport - Calcio - Il calciatore in un post: "Siamo in perfette condizioni"

Condividi la notizia:











Torino – Coronavirus, positivo Paulo Dybala della Juventus e la fidanzata.

Paulo Dybala è risultato positivo al coronovirus. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore della Juventus con un post su Facebook.

“Sia io che Oriana (la fidanzata dell’argentino) siamo risultati positivi al Covid-19 – si legge nel post –. Per fortuna siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020