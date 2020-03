Montefiascone - Lo annunciano il sindaco Massimo Paolini e l'assessora Rita Chiatti

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Coronavirus, chi è positivo o in quarantena non deve differenziare i rifiuti”. È l’annuncio del sindaco di Montefiascone Massimo Paolini e dell’assessora all’ambiente Rita Chiatti in materia di raccolta differenziata in tempo di emergenza coronavirus.

“Se si è positivi al coronavirus – si legge nella comunicazione a firma del sindaco e dell’assessora – o si è in quarantena obbligatoria, l’indicazione è quella di non differenziare più i rifiuti di casa sino al risolversi della situazione di contagio, e quindi di conferire tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) nel rifiuto residuo (indifferenziato)”.

Le persone contagiate dal coronavirus dovranno mettere i rifiuti in due o tre sacchetti resistenti e poi inserirli nel contenitore del rifiuto residuo.

“Il conferimento – aggiungono Massimo Paolini e l’assessora Rita Chiatti – dovrà avvenire utilizzando due o tre sacchetti resistenti, uno dentro l’altro, all’interno del contenitore utilizzato per il rifiuto residuo. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso dovranno essere gettati nello stesso contenitore per il rifiuto residuo. Occorre sempre avere l’avvertenza di indossare guanti monouso: i sacchetti vanno ben chiusi senza schiacciarli con le mani, utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nel nuovo sacchetto preparato per il rifiuto residuo. Subito dopo bisogna lavarsi accuratamente le mani”.

La raccolta di tali rifiuti indifferenziati avverrà con le consuete modalità, mantenendo inalterate le frequenze del servizio.

Per tutte le altre persone, non contagiate dal Covid-19, la raccolta differenziata proseguirà con le stesse modalità e indicazioni.

“Per tutte le altre utenze – concludono il sindaco e l’assessora – in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente. Come raccomandato dall’Istituto superiore di sanità eventuali guanti monouso, mascherine e fazzoletti di carta utilizzati vanno però conferiti nel rifiuto residuo”.

Condividi la notizia:











24 marzo, 2020