Coronavirus, una scultura in legno per ringraziare gli operatori sanitari

L'opera è dell'artista tarquiniese Mario Fabbri

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – L’arte al tempo dell’emergenza del Coronavirus. Il sentimento di gratitudine verso infermieri, medici e gli operatori che sono in prima linea per prestare cure ai malati può prendere anche la forma di una scultura.

È il caso dell’artista tarquiniese Mario Fabbri, che ha deciso di fare un’opera dedicata al personale sanitario, usando il materiale che meglio sa plasmare: il legno.

“Questo – scrive Fabbri in post sul suo profilo facebook a commento delle fotografie della scultura – è il mio tributo a tutto il personale sanitario che si sta prodigando con orari assurdi e con altissimi rischi e che da giorni, con coraggio e passione, sta facendo del suo meglio per combattere il coronavirus e le altre numerose malattie che non sono andate in ferie”.

La scultura è un infermiere seduto a terra con le ginocchia piegate, con una mascherina a proteggere il viso e la mano destra sul volto a rappresentare la stanchezza.

“In alcuni casi sono costretti a mettere da parte anche la loro vita privata, perché impegnati in orari di lavoro estenuanti – aggiunge lo scultore -. So per certo che molti di loro non vogliono essere chiamati eroi. Personalmente li considero dei seri professionisti.

Più poeticamente i nostri angeli in camice”. Fabbri non è nuovo a questo tipo di iniziative. Solo poche settimane fa aveva scolpito un pannello dedicato al Kobe Briant, mito della pallacanestro morto in un incidente di elicottero. D’appassionato tifoso del Torino, ha realizzato una serie di opere molto apprezzate dedicate alla squadra granata.

11 marzo, 2020