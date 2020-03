“Coronavirus, stabili le condizioni dei dodici in quarantena ma ci sono troppe persone in giro”

Montefiascone - Il sindaco Massimo Paolini fa il punto sull'emergenza e pensa a ordinanze ancora più restrittive -

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Coronavirus, la situazione è stazionaria ma ci sono troppe persone in giro”. Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini sulla situazione dell’epidemia di coronavirus in città.

“La situazione a Montefiascone è stazionaria – rassicura il sindaco Massimo Paolini -. Al momento non ci sono casi accertati di coronavirus ”.

Da tre giorni ci sono dodici persone in isolamento dopo aver avuto contatti con dei casi positivi della provincia di Viterbo. Per questo per loro è scattata la quarantena domiciliare.

“Abbiamo dodici persone in quarantena – spiega Massimo Paolini – nelle loro abitazioni. Le loro condizioni sono stazionarie, non hanno sintomi e sono in costante contatto con la Asl”.

Ma a preoccupare il sindaco sono le persone in strada per Montefiascone. Fortunatamente la gran parte della popolazione sta rispettando alla lettera le disposizioni del governo per contrastare l’epidemia non uscendo di casa.

“Quello che mi dispiace – continua il sindaco – è che vedo troppa gente in giro per le strade. Ricordo a tutti che Montefiascone è circondato dal coronavirus: ci sono stati casi positivi a Bolsena, Bagnoregio, Tuscania, Capodimonte e Viterbo. Per questo l’attenzione della popolazione deve essere massima”.

Proprio per debellare qualsiasi comportamento poco consono alle disposizioni, l’amministrazione comunale sta pensando di adottare misure ancor più restrittive.

“Anche ieri ho visto troppe persone in giro – aggiunge Massimo Paolini -. Il lungolago è troppo frequentato. Per questo sto pensando di emettere ordinanze più restrittive che limitino ancor di più la circolazione sulle strade”.

Michele Mari

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020