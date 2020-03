Cronaca - I primi due sono un’operatrice sanitaria di Belcolle e un paziente ricoverato in terapia intensiva, l'altro è residente in provincia ed è stato preso in carico dall'ospedale di Civitavecchia - Salgono a i positivi nel Viterbese

Viterbo – Coronavirus, tre nuovi casi nella Tuscia.

Alle 12 di questa mattina, sono due i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 e comunicati dal policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo.

“Di queste due persone – spiega la Asl -, una è un’operatrice sanitaria dell’ospedale di Belcolle, già da giorni in regime di isolamento domiciliare fiduciario, in condizioni cliniche buone e con un link epidemiologico con i precedenti casi comunicati nei giorni scorsi, dalla Asl. L’altra è un paziente ricoverato a Belcolle in terapia intensiva Covid-19, il cui link epidemiologico non è ancora stato accertato.

A questi due casi se ne deve aggiungere un terzo, attualmente domiciliato nella provincia di Viterbo, comunicato alla Asl di Viterbo dall’ospedale San Paolo di Civitavecchia che, nei giorni scorsi lo aveva preso in carico”.

In totale i casi accertati al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia salgono, quindi, a 15.

In base alle indagini epidemiologiche effettuate dal Team operativo Coronavirus (Toc), i contatti stretti sono stati invitati ad osservare un regime di isolamento domiciliare fiduciario, come previsto dai protocolli vigenti.

“Il Toc è composto da due equipe operative contemporaneamente ed è il servizio messo in campo dall’unità di crisi attiva presso la Asl di Viterbo, da oltre due mesi. Il Toc è composto da un team multiprofessionale al cui interno figurano, tra gli altri: medici igienisti, infettivologi, psicologi, infermieri e professionisti del dipartimento di prevenzione – continua la Asl – .

Le linee di attività del Toc sono molteplici: dall’individuazione dei link epidemiologici dei casi accertati all’attivazione e al monitoraggio delle persone in isolamento domiciliare fiduciario. E, ancora, dall’esecuzione dei tamponi fino alla gestione delle situazioni meritevoli di presa in carico, segnalate dai medici di medicina generale e dagli amministratori comunali.

In queste ore, in particolare, tramite le linee telefoniche dedicate e gli indirizzi di posta elettronica attivati, il Toc è in piena operatività”.

“L’azienda – conclude la l’Asl di Viterbo – ringrazia tutti gli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, e il personale amministrativo di supporto, per l’enorme sforzo organizzativo e l’abnegazione che stanno dimostrando in questi giorni non semplici a tutela della salute dei cittadini della Tuscia”.

Nuovi aggiornamenti sono previsti per le 17 di oggi.

11 marzo, 2020