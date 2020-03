Cuore d’oro dei viterbesi, la raccolta fondi per Belcolle supera i 100mila euro

Coronavirus - Viterbo - In meno di tre settimane la gara di solidarietà lanciata dall'assessore Marco De Carolis taglia il traguardo - La cifra andrà al reparto di terapia intensiva dell'ospedale

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Piccola grande vittoria per la Tuscia.

Il cuore d’oro dei viterbesi, tra città e provincia, ha portato a termine in meno di tre settimane la raccolta fondi per l’ospedale di Belcolle.

A lanciarla l’assessore alla Cultura Marco De Carolis, con l’obiettivo di donare 100mila euro al reparto di terapia intensiva per l’emergenza Coronavirus.

Un traguardo ambizioso, quello prefissato il 10 marzo. Tagliato oggi con le ultime donazioni che hanno raggiunto e sforato la cifra a cinque zeri.

In tanti hanno dato il proprio contributo tra personaggi famosi, associazioni e semplici cittadini. Una gara di solidarietà che ha coinvolto più di 1600 persone nell’arco di 20 giorni.

Come descritto sulla piattaforma Gofundme, che ha raccolto le donazioni, la cifra servirà ad acquistare presidi medici utili al reparto di terapia intensiva. Un piccolo grande gesto di gratitudine per chi lavora in maniera costante per salvaguardare la salute dei viterbesi.

“Obiettivo raggiunto con una settimana di anticipo – racconta De Carolis -. Un risultato che sembrava impossibile realizzato per la generosità di una comunità che ha saputo dimostrare, ancora una volta, che nel momento del bisogno c’è. Ora continuiamo, fino al 5 aprile”.

29 marzo, 2020