Due auto in fiamme a Corchiano, dieci famiglie evacuate per una fuga di gas

Corchiano – Due auto in fiamme a Corchiano. Per una fuga di gas, evacuate dieci famiglie.

L’incendio è avvenuto ieri sera intorno alle 22,30.

Per cause in corso d’accertamento, due macchine parcheggiate in via Ugo Petrucci hanno preso fuoco. In pochi minuti sono state distrutte dalle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Civita Castellana e con l’ausilio dell’autobotte di Viterbo.

Sul posto anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Civita Castellana.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A causa all’incendio, si è verificata anche una perdita di gas di fronte a una delle macchine in fiamme. Dieci famiglie sono state evacuate dalle loro case a causa della fuga di gas, in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Italgas per risolvere il guasto.

13 marzo, 2020