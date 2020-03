Festival di Sant’Ivo, secondo posto e premio della critica per Arianna Dilio

Teatro Brancaccio - Sanremo degli avvocati - Successo della legale viterbese - Sul palco con una canzone di Mia Martini

Roma – (sil.co.) – Secondo posto voto popolare e premio della critica all’unanimità. È stato un successo la partecipazione al festival di Sant’Ivo dell’avvocatessa viterbese Arianna Dilio che ieri sera ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza alla quinta edizione del Sanremo degli avvocati al teatro Brancaccio di Roma.

La kermesse aperta ai quindici concorrenti che hanno superato la selezione tra le decine di partecipanti da tutto il Lazio, è stata presentata il consigliere dell’ordine degli avvocati di Roma Aldo Minghelli e dalla popolare criminologa forense Roberta Bruzzone.

Arianna Dilio, prima a rappresentare il giro di Viterbo, ha padroneggiato alla grande il palcoscenico del Brancaccio, esibendosi dal vivo accompagnata da una vera orchestra davanti a una platea da tutto esaurito.

“Ho preso parte a una selezione, lo scorso autunno, in cui eravamo 50 avvocati da tutto il Lazio. Alla fine siamo rimasti in 15 e devo dire che è stato molto emozionante arrivare qui. Ci siamo preparati, abbiamo fatto mesi di prove, insomma uno spettacolo vero e preso da tutti noi molto sul serio”, spiegava emozionata Dilio alla vigilia del festival canoro.

Arianna, che canta per passione e indossa la toga per professione, ha interpretato E non finisce mica il cielo di Mia Martini. “L’emozione è tanta”, aveva detto. Ed è stata premiata.

“I proventi della serata – ci tiene a ricordare l’avvocatessa Dilio – verranno donati come ogni anno alla famiglia di uno o più colleghi venuti a mancare nel corso dell’anno precedente lasciando figli e consorti in difficoltà”.

Non è la prima volta che la legale sale su un palcoscenico. “Interpreto brani italiani e stranieri appartenenti a diversi generi musicali, con una preferenza per swing e soul, che si adattano bene al mio registro vocale, nella categoria dei contralti”, spiega, felice di avere partecipato alla manifestazione, tenendo alto il nome della Tuscia.

Quindici i cantanti in gara. In ordine di apparizione: Mariana Valente, Gabriele Guaitoli, Valentina Ambrosio, Claudia Angelini, Maria Gabriella Giallanella, Ugo Potente, Alessia Padroni, Roberta Sebastianelli, Serena De Giglio, Vincenzo Biascioli, Elisa Lucarelli, Giuliano D’Ammassa, Arianna Dilio, Dario Andrea Chiricozzi, Leonardo Roscioni.

I finalisti, come ogni anno, sono stati scelti per le loro capacità musicali e vocali senza alcun riguardo che non fosse il valore artistico. In questi mesi i partecipanti hanno formato la loro preparazione grazie alla sapiente guida del coach musicale Stefano della Rovere, affiancato da una cantante lirica, Ani Dangova, per perfezionare i dilettanti, con la supervisione tecnica di Veronica Matrisciano, che ha curato anche scena e grafica dello spettacolo.

Di assoluto rilievo la Giuria di Qualità, che ha visto la presenza di Daniele Bocciolini, del giudice Giacomo Ebner, di Daniele Fabrizi, Rita De Rossi, Stefano Galeani, Serena Gasperini, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Lucia Morante, Paola Roja, Antonietta Trovato e Marco Zonaro.

3 marzo, 2020