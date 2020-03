“Giuliani non ha mai risposto alle richieste protocollate dal nostro gruppo”

Orte - La Lega insiste nella critica all'operato del sindaco: "Non è assolutamente in linea con quanto prescritto dai decreti nazionali"

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Orizzonte comune, allora ci siete? La risposta ci rincuora della vostra presenza.

Abbiamo letto le ordinanze e conosciamo bene anche tutti i retroscena che ci sono stati. Ed è proprio per questo che possiamo permetterci di parlare e dichiararci preoccupati dell’atteggiamento dedito all’immobilismo.

Che siate sorpresi delle nostre esternazioni non ci sorprende, è normale.

Dato che siamo entrati nel vivo del discorso potete chiarire cosa intendete per sanificazione? Una pulizia più accurata? Fatta da chi?

È interessante in un momento così delicato capire cosa avete fatto, anche perché girano molte voci che narrano di una ditta di Milano dove non si riesce ad avere contezza del lavoro svolto, alla cooperativa incaricata solitamente di curare il verde pubblico e ingaggiata per sanificare le scuole. Possiamo sapere per quale motivo non è stato disinfestato?

Il comune è un ufficio pubblico e anche ieri mattina è rimasto chiuso. Abbiamo provato anche a contattare alle 11 al numero dell’ufficio anagrafe e al comune al fine di prendere un appuntamento per ricevere dei servizi dedicati al cittadino. Nessuna risposta. Ci siamo recati sul posto e, nonostante eravamo in orario di apertura, come riporta il cartello all’esterno, l’ufficio era chiuso e non vi era nessuno.

Spiegate quindi in che modo era possibile prendere appuntamento? Se avete intenzione di dirigere il comune da remoto, non crediamo che i cittadini possono trovare alcun servizio. Sono anni che amministrate da remoto il comune, sempre e solo attenti ai post di Facebook e poco o per niente presenti fisicamente sui problemi e negli uffici comunali.

I nostri post polemici nascono da molto lontano, da quando chiedevamo al sindaco di prendersi cura della situazione a Orte dato il sorgere dell’emergenza mondiale e anche in quella occasione venivamo incolpati di sciacallaggio politico, allarmismo e passibilità di querele da parte dei ristoratori cinesi.

Anche all’epoca dei fatti abbiamo ricevuto solo risposte a mezzo stampa, in cui veniva acclarato che il sindaco “rimaneva in attesa delle autorità” e non c’era alcun bisogno di nessun provvedimento. Avete percepito oggi perché avevamo tanta premura?

I post polemici nascono perché conosciamo bene la situazione di difficoltà in cui si trova la nostra protezione civile, messa in ginocchio da quest’amministrazione. Ad oggi perché non sono presenti in strada a dare un supporto ai cittadini?

I post polemici nascono anche perché i nostri consiglieri avevano proposto e protocollato varie iniziative a cui voi non avete mai dato alcuna importanza o valore.

Orizzonte comune ad oggi non è assolutamente in linea con i decreti nazionali, basta vadere i paesi limitrofi che adottano tutte le misure del caso e una premura adeguata. Sorge spontaneo chiedersi se siete mai andati in giro per Orte o la vivete da remoto.

I consiglieri Lega avevano il compito di portare alla vostra attenzione richieste e iniziative per conto del nostro partito. Richieste che non sono mai state prese in considerazione e a cui non è stata data mai importanza. Sono tutte protocollate, a partire dalla richiesta di povvedimenti seri in merito alle piante pericolanti, la richiesta di consiglio straordinario e infine la richiesta di essere ricevuti dal sindaco per comprendere quali iniziative aveva intenzione di intraprendere per arginare l’emergenza Covid-19.

Alle precedenti richieste protocollate non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. La preoccupazione di Orizzonte comune era solo ed esclusivamente quella di non far emergere Lega Orte, anche a discapito dei cittadini.

Comprendiamo la posizione dei nostri consiglieri che prendono le distanze da Lega Orte quando non cede di fronte alle accuse volte a chi dovrebbe garantire, tutelare predisporre nella maniera più adeguata per i cittadini e che noi accusiamo a voce alta.

È normale essere timorosi nei confronti di tanta decisione volta agli interessi dei cittadini. Non abbiamo bisogno di un successo che già abbiamo, soprattutto in questo momento delicato. Lo ribadiamo ancora una volta: non è una campagna elettorale, che in questo momento può essere solo controproducente.

Abbiamo invece notato che più volte ci hanno esortato nel mantenere un profilo basso e non creare problemi, ma teniamo fermamente a ribadire che l’omertà è tra gli atteggiamenti umani il più odioso. Fare finta di non vedere, non sentire, decidere consapevolmente di non parlare, significa tradire se stessi prima che i nostri cittadini.

Chi tace, chi fa finta di non vedere e sentire, rinnega la propria coscienza e la coscienza collettiva di Orte.

Lega Orte

Condividi la notizia:











12 marzo, 2020