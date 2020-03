“Il governo va commissariato, se non chiudiamo tutto moriremo tutti”

Coronavirus - Tarquinia - L'appello del sindaco Alessandro Giulivi: "Serve qualcuno che abbia le palle di tirarci fuori da questa situazione"

Tarquinia – “Il governo va commissariato”.

E’ l’appello di Alessandro Giulivi diretto al presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Il sindaco di Tarquinia interviene con un video messaggio dal palazzo comunale ed è molto critico nei confronti del premier Giuseppe Conte.

“Ieri sera ho visto l’ultimo sketch pubblicitario del nostro primo ministro – spiega Giulivi – che tutte le volte chiude tutto ma non chiude niente. E’ solo un’altra farsa di questo governo che credo sia giunto il momento di mettere in quarantena.

Serve un commissario. Serve qualcuno che abbia le palle di tirarci fuori da questa situazione. L’Italia è abbandonata a sé stessa, ai sindaci e alle forze dell’ordine. Per questo mi appello al presidente della repubblica. Serve un commissario e se non chiudiamo tutto come la Cina moriremo tutti”.

22 marzo, 2020