Viterbo - A poche ore dalla decisione di chiudere la villa comunale il sindaco ci ripensa

Viterbo – Il comune fa retromarcia: “Pratogiardino resta aperto”.

A poche ore dalla decisione di chiudere la villa comunale presa dal sindaco come risposta al Dpcm di ieri sera per far fronte all’emergenza Coronavirus, è appena arrivato il dietrofront.

“La chiusura può essere evitata” dichiara il sindaco Giovanni Maria Arena.

“Pratogiardino resterà aperto, diversamente da quanto comunicato in mattinata – continua -. la nota -. La chiusura può essere evitata. Saranno effettuati controlli al fine di garantire il rispetto delle misure contenute nel recente Dpcm”.

10 marzo, 2020