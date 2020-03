Per la Viterbese la maledizione Rieti continua, quarto ko negli ultimi quattro derby

Sport - Calcio - Serie C - Nel match a porte chiuse gli amarantocelesti hanno la meglio grazie a una rete di De Paoli - Per la squadra di Calabro tante occasioni e un rigore sbagliato da Tounkara

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Rieti 0-1 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-4-1-2): Biggeri; De Giorgi, Negro, Baschirotto; Errico, Bensaja, De Falco (dal 31′ s.t. Molinaro), Bezziccheri (dal 6′ s.t. Simonelli), Urso (dal 31′ s.t. Antezza); Volpe (dal 25′ s.t. Bunino), Tounkara.

Panchina: Pini, Maraolo, De Santis, Antezza, Markic, E. Menghi, Corinti, Zanoli, Molinaro, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

RIETI (3-4-3): Merelli; Esposito, Kalombo, Vignati; Zanchi, Morrone, Marchi (dal 14′ s.t. Serena), Rasi; De Paoli (dal 36′ s.t. Del Regno), Russo (dal 31′ s.t. Persano), Tirelli (dal 36′ s.t. Fiumara).

Panchina: Addario, Granata, De Sarlo, Bartolotta.

Allenatore: Bruno Caneo.

MARCATORI: 19′ s.t. De Paoli (R).

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Assistenti: Luca Dicosta di Novara e Alessandro Maninetti di Lovere.

L’eco degli urli di calciatori e allenatori che risuona sugli spalti vuoti: un’immagine triste ma necessaria, che ha accompagnato la domenica calcistica all’Enrico Rocchi.

Novanta minuti surreali, quelli andati in scena allo stadio di Viterbo. A porte chiuse per l’emergenza coronavirus e in un’atmosfera che ha poco a che fare col principio di aggregazione che risiede alla radice di ogni sport.

Lo spettacolo, o presunto tale, è costretto ad avanti e racconta l’unica partita di calcio professionistico giocata oggi in tutto il Lazio visto il turno di attesa di Roma e Lazio, lo stop integrale da serie D a Terza categoria e la gara tra Frosinone e Cremonese disputata ieri in un Benito Stirpe ugualmente blindato.

Tra Viterbese e Rieti finisce 0-1 e per la squadra di Calabro è la quarta sconfitta negli ultimi quattro derby laziali giocati. Gli amarantocelesti passano in una delle pochissime occasioni create e la squadra di casa, fino a quel momento ben messa in campo e propositiva, non riesce a trovare la reazione sperata. Il tutto condito con un penalty sbagliato da Tounkara.

Si gioca su buoni ritmi e i moduli semi-speculari (3-5-2 contro il 3-4-3 ospite) garantiscono spettacolo nei duelli individuali che nella prima frazione vanno in larga parte alla Viterbese. Tra i più in vena c’è De Falco, che s’impossessa del centrocampo e al 18′ effettua il primo squillo dell’incontro: destro dal limite abbastanza angolato ma troppo debole e parato senza problemi da Merelli. Alla mezz’ora il portiere ex Padova torna protagonista con un salvataggio d’istinto su una conclusione di Errico, resa ancor più insidiosa dalla deviazione di un difensore mentre al 44′ Tounkara si mangia l’1-0 con uno stop a seguire e un sinistro al volo che finisce a lato. Per il Rieti una sola occasione con De Paoli, che spara alto un tiro da buona posizione al termine di una ripartenza al 25′.

Al rientro in campo la Viterbese ricomincia da dove aveva lasciato: al 50′ Bensaja va vicino al vantaggio con un piazzato dalla distanza e all’ora di gioco mani nei capelli per Volpe e non solo, per un tap-in a portiere battuto suggerito da un tiro cross di Urso e terminato clamorosamente alto. Come spesso succede nel calcio, però, a un gol mangiato ne corrisponde uno subito e il Rieti pesca il jolly con De Paoli che approfitta di una difesa avversaria troppo morbida. Nemmeno un calcio di rigore procurato poco dopo da Errico riesce a ristabilire la parità: a calciarlo, infatti, è Tounkara che si fa respingere il tiro, troppo poco angolato, da un intervento di Merelli che da qui in poi non correrà più rischi fino al fischio finale. Negli ultimi minuti espulso Errico per doppio giallo.

Nessuna manifestazione, infine, al di fuori dello stadio da parte dei tifosi gialloblù, come ufficializzato nei giorni scorsi dal gruppo Vetus Urbs. “Le misure prese per tutelare la salute pubblica – si legge nella nota dei supporter della curva Nord – sono e saranno fondamentali per riprendere la vita di tutti i giorni. Non siamo in grado di dire cosa sia giusto o sbagliato, quindi decidiamo di tutelare il viterbese da nuovi problemi senza creare nessun tipo di iniziativa di aggregazione né durante la rifinitura di sabato mattina, tantomeno durante la partita contro il Rieti, visti i casi accertati in questi giorni, aggravati dalla quarantena alla casa dello studente e dai continui tagli alla sanità. L’essere ribelli che ci contraddistingue, in questi casi lascia il posto al capire, all’essere uomini e al ragionare”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese 1-1 (sabato)

Monopoli – Casertana 0-1

Bisceglie – Catania 0-1

Picerno – Reggina 0-2

Avellino – Ternana 2-0

S. Leonzio – Rende 1-0

Viterbese – Rieti 0-1

Teramo – V. Francavilla 0-1

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 69 30 21 6 3 54 19 35 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 30 18 3 9 40 22 18 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 30 14 9 7 38 29 9 Catania 47 30 13 8 9 39 38 1 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 30 11 8 11 29 31 -2 Avellino 40 30 11 7 12 34 38 -4 V. Francavilla 40 30 10 10 10 39 36 3 Vibonese 39 30 9 12 9 48 37 11 Viterbese 39 30 11 6 13 37 38 -1 Casertana 38 30 8 14 8 37 35 2 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Paganese 36 30 8 12 10 35 34 1 Picerno 32 30 8 8 14 29 38 -9 S. Leonzio 29 30 7 8 15 31 46 -15 Bisceglie 20 30 3 11 16 21 40 -19 Rende 18 30 3 9 18 19 50 -31 Rieti 15 30 5 5 20 29 64 -35

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

8 marzo, 2020