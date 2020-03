La Viterbese si accende troppo tardi, col Rende è 0-0

Sport - Calcio - Serie C - Dopo 70 minuti di noia mortale e l'ingresso di De Falco i gialloblù iniziano a giocare, ma le parate di Borsellini mantengono il risultato invariato fino alla fine

di Samuele Sansonetti

Rende – Viterbese 0-0 (primo tempo 0-0).

RENDE (4-3-3): Borsellini; Origlio, Nossa, Bruno, Blaze; Collocolo, Murati, Rossini; Fornito (dal 19′ s.t. Vivacqua), Libertazzi (dal 36′ s.t. Saveljevs), Giannotti (dal 36′ s.t. Ndiaye).

Panchina: Savelloni, Palermo, Negri, Ampollini, Cipolla, Loviso, Godano, Germinio, Navas.

Allenatore: Pino Rigoli.

VITERBESE (3-4-1-2): Biggeri; Markic, Negro, Baschirotto; Bianchi (dal 1′ s.t. Molinaro), Bensaja, Bezziccheri (dal 21′ s.t. De Falco), Urso (dal 43′ s.t. Zanoli); Errico; Tounkara, Volpe (dal 41′ p.t. Bunino).

Panchina: Pini, Maraolo, Vitali, De Santis, E. Menghi, Corinti.

Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: nessuno.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti.

Settanta minuti di noia mortale, poi l’ingresso di De Falco e tre fiammate spente da Borsellini.

La Viterbese si sveglia troppo tardi e sul campo del Rende non riesce ad agguantare la seconda vittoria consecutiva. Colpa di un incontro giocato su ritmi bassi e con molti errori individuali da ambo le parti, che hanno condizionato la stragrande maggioranza delle azioni di gioco per quasi tutto l’arco del match.

Lo 0-0 finale, tutto sommato, è giusto ma la squadra di Calabro può recriminare sulle occasioni da rete create nei minuti conclusivi, a seguito dell’entrata in campo di De Falco che ha donato geometrie inaspettate fino a poco prima. Per il Rende di Rigoli, che a maggio ha regalato la coppa Italia agli avversari di oggi, un punto che muove la classifica ma non il penultimo posto.

Quattro under in campo per parte ed età medie bassissime sia per i calabresi che per i laziali: 22,8 contro 22,9. Al 4-3-3 biancorosso Calabro risponde con un 3-4-1-2 in cui spicca la presenza di Tounkara e Volpe, insieme dal primo minuto dopo quasi quattro mesi. Alle loro spalle Errico, in posizione più accentrata rispetto al solito e incaricato di fare da collante tra centrocampo e attacco. In porta c’è Biggeri che tra il 15′ e il 20′ sorveglia due conclusioni alte di Blaze e Giannotti e al 21′ esce bene con i piedi al limite dell’area su Libertazzi. All’avvio più coraggioso del Rende la Viterbese risponde con un’occasione d’oro al 23′: lancio millimetrico di Bensaja per Volpe che a tu per tu con Borsellini prova a dribblarlo, ma l’ex Udinese primavera non si lascia ingannare. Il numero 18 continua a essere perseguitato dalla sfortuna e al 41′ è costretto a uscire per infortunio, lasciando il posto a Bunino che va ad affiancare Tounkara.

Dopo l’intervallo, poi, Calabro effettua un altro cambio con Molinaro per Bianchi per provare a dare una scossa alla manovra offensiva ma la partita prosegue, tra rimpalli e passaggi fuori misura, fino al 62′ quando il Rende effettua il primo tiro della ripresa (altissimo) con Murati. Le zero occasioni della ripresa inducono Calabro a rischiare De Falco per mettere ordine al centrocampo e l’ingresso del regista accende la Viterbese: al 76′ Molinaro suona la carica con un destro alto di poco e nei minuti successivi Bunino di testa ed Errico dal limite impegnano Borsellini che diventa protagonista in positivo e mantiene l’incontro sullo 0-0 che rimane tale fino al 94′. Per la squadra laziale quattro punti su sei nelle due trasferte consecutive (contro penultima e terzultima) e una salvezza matematica sempre più vicina: domenica al Rocchi arriva il Rende e con una vittoria può arrivare la “quota 42”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 1 marzo

Casertana – Cavese 2-0 (sabato)

Reggina – Monopoli 0-2

Rieti – S. Leonzio 1-2

Rende – Viterbese 0-0

Catania – Vibonese 2-1

Bari – Avellino

Ternana – Bisceglie

Potenza – Catanzaro

V. Francavilla – Picerno

Paganese – Teramo

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Bari 56 28 15 11 2 51 22 29 Potenza 52 28 15 7 6 34 23 11 Ternana 50 28 14 8 6 36 25 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 28 12 6 10 40 33 7 Teramo 40 28 11 7 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 28 9 10 9 37 34 3 Avellino 37 28 10 7 11 31 36 -5 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 34 28 8 10 10 34 33 1 Picerno 29 28 7 8 13 27 35 -8 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 19 28 3 10 15 19 37 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -39 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

1 marzo, 2020