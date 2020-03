Il messaggio di Luca Pulino, malato di Sla: “Sono in quarantena da anni e posso capirvi, state a casa”

Coronavirus - Capranica - L'ex calciatore viterbese sull'emergenza sanitaria

Capranica – (s.s.) – Un messaggio forte per sensibilizzare i viterbesi e non solo.

A lanciarlo è Luca Pulino, ex calciatore viterbese che da quasi vent’anni combatte contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Parole importanti quelle dell’ex giocatore del Capranica, che negli anni ha organizzato molte iniziative come la corsa di beneficienza “CorriAmo Ronciglione” o la pubblicazione del libro “E il meglio deve ancora venire”.

Stavolta l’argomento riguarda l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

“Io sono in quarantena da diversi anni – racconta Luca Pulino tramite il suo profilo social -. E’ il prezzo da pagare perché ho scelto di vivere e avendolo scelto non mi lamento.

Il fatto che sono abituato non è detto che sia più semplice. Io però posso sicuramente capire quanto sia difficile stare tutti i santi giorni a casa. Oltretutto immobilizzato a letto.

Per la stragrande maggior parte di voi però è una quarantena limitata, mentre io continuerò a farla. Io capisco che non è una situazione semplice sia dal punto di vista psicologico che fisico, ma è stato chiesto un piccolo grande sacrificio a tutti noi, per il nostro bene!

Rimango veramente perplesso e basito che c’è ancora tanta gente che non l’ha capito! Tutto questo per dirvi che? State a casa e non rompete. #iorestoacasa!”.

Samuele Sansonetti

14 marzo, 2020