“Mio padre è positivo, lo rendo pubblico per il bene della comunità”

Gradoli - Coronavirus - Il messaggio con cui la donna autorizza il sindaco Mancini a diffondere la notizia

Gradoli – “Mio padre Francesco è positivo. Autorizzo il sindaco a diffondere la notizia per il bene della comunità”.

In questo modo il primo cittadino di Gradoli, Attilio Mancini, ha potuto diffondere il nome.

Non appena in paese si era saputo del contagio, l’amministrazione era stata pressata dai cittadini. Tanto da dover far partire una comunicazione molto netta: “Il sindaco tiene a specificare che manterrà assoluta riservatezza sul nome del pazienze, è una questione di privacy.

Vi preghiamo di non chiamarlo per avere notizie a riguardo”.

Poi, la decisione di Rosaria Nocchia, con un messaggio: “Autorizzo il sindaco Attilio Mancini a rendere nota la notizia del test positivo di Coronavirus di mio padre Francesco, anche per il bene della comunità”.

La figlia è stata subito ringraziata dal primo cittadino. Poi la comunicazione. “Il sindaco in questo momento ha avuto l’autorizzazione a rendere pubblico il nome del cittadino positivo al Covid 19. Ringraziamo la famiglia. Tifiamo tutti insieme affinché Chimera ne esca vincitore”.

Quindi l’immagine della corrispondenza tra figlia e sindaco.



21 marzo, 2020