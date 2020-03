Bolsena - Aveva 79 anni e aveva altre malattie

Bolsena – Morta donna positiva al Coronavirus.

Anna Maria Biancalana, di Bolsena, aveva 79 anni e patologie cardiache pregresse.

Da giorni era ricoverata all’ospedale di Belcolle, nel reparto di malattie infettive. Aveva febbre e tosse, e dagli accertamenti effettuati è risultata positiva al Covid-19. Era tra i tre casi comunicati nella giornata di oggi.

L’anziana sarebbe morta intorno alle 21. Il suo quadro clinico, già compromesso, è peggiorato nelle ultime. Fino al tardo pomeriggio avrebbe comunicato, via telefono, con i quattro figli. La signora Anna Maria lascia anche il marito e tanti nipoti.

“La concittadina – spiega il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli – è deceduta per arresto cardiocircolatorio, causato da un’importante patologia di cui soffriva. Da sei giorni in ospedale, era risultata positiva al Coronavirus. Ma non era né in rianimazione né intubata. In serata c’è stata una complicazione delle sue condizioni di salute, e uno scompenso cardiaco ha causato la morte”.

Tutta Bolsena si sta stringendo al dolore della famiglia della signora Anna Maria Biancalana. “Un abbraccio – il messaggio del sindaco Dottarelli – e le più sentite condoglianze alla famiglia per l’improvvisa scomparsa della signora Anna Maria. Famiglia che, essendo in quarantena, non potrà neppure partecipare ai funerali”.

14 marzo, 2020