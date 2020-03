“Non si può non pensare che questi vagoni sporchi e stracolmi siano un veicolo privilegiato per il contagio…”

Cronaca - Trasporti - Servizio di Sky tg 24 sulla Roma nord ai tempi del Coronavirus

Condividi la notizia:











Viterbo – “I treni della Roma nord veicolo di contagio”. E’ il titolo di un servizio di Sky tg 24 andato in onda nei giorni scorsi e in cui si spiega la situazione della ferrovia alla luce dell’emergenza del Coronavirus. 38 treni extra-urbani e 180 urbani, 75mila viaggiatori al giorno e 800 corse soppresse dall’inizio dell’anno. Sono i numeri forniti nel servizio.

“Evitare contatti ravvicinati – inizia il servizio -, stare a distanza di un metro l’uno dall’altro, raccomandano gli esperti. Misure igienico-sanitarie che anche il governo suggerisce per limitare al minimo il contagio da Covid-19, per provare quantomeno a contenerlo.

E’ ragionevole ma non sempre possibile, soprattutto quando si è costretti a utilizzare mezzi pubblici. E la ferrovia Roma-civitacastellana-Viterbo è uno di quei casi in cui il suggerimento è destinato a rimanere tale”.

Così: “38 treni extra-urbani e 180 urbani sono i numeri delle corse quotidiane previste, ma solo sulla carta perché ogni giorno decine di corse vengono soppresse. Dall’inizio dell’anno a oggi almeno 800 e per i pendolari un quotidiano viaggio nel disagio e nel malcontento”.

Continua la giornalista: “la Roma nord, che collega i quartieri e i comuni a nord della Capitale con piazzale Flaminio, ha un’utenza di 75mila viaggiatori al giorno e nel 2019 è stata giudicata da Legambiente Lazio come la peggiore tratta ferriviaria della regione ed è tra le poeggiori dieci di tutta Italia”.

Sui treni: “Non danno proprio l’idea di pulito e chissà se in questi giorni sono stati almeno sanificati. Perché ai tempi del Coronavirus, ai consueti disagi si aggiunge il timore, visto che fino a oggi, con le scuole chiuse, si viaggia così, l’uno troppo vicino all’altro.

Al governo e al suo presidente si sono rivolti i rappresentanti dei pendolari nell’ennesimo tentativo di farsi ascoltare. Perché di fronte a queste immagini e di fronte alla mancanza di risposte, non si può non pensare che questi vagoni sporchi e stracolmi siano un veicolo privilegiato per il contagio”.

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020