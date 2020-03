Paolo Muroni consigliere delegato al Coronavirus

Viterbo - Comune - L'esponente di Forza Italia nominato dal sindaco Arena per fare da raccordo con i settori tecnici fino a cessata emergenza

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Paolo Muroni consigliere comunale delegato al Coronavirus.

Siamo in emergenza e il comune di Viterbo non fa eccezione. Così, il sindaco Giovanni Arena ha deciso, con effetto immediato e fino a quando la situazione non sarà rientrata, di delegare il consigliere comunale Muroni (FI) alle necessarie funzioni di raccordo tra i settori tecnici e il sindaco.

Un incarico di fiducia. L’esponente azzurro, ex assessore, riferisce direttamente al primo cittadino su attività messe in atto o da predisporre, in particolare su: “pronta reperibilità cimiteriale – riporta il decreto firmato da Arena – al fine di poter rapidamente assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, in materia sanitaria o emergenziale, ove necessaria, correlata all’emergenza epidemiologica in atto”.

Decisione presa anche nel particolare momento epidemiologico e il diffondersi dell’epidemia, con casi che ancora sono in fase d’incremento.

È nelle possibilità del sindaco affidare a consiglieri comunali alcuni settori particolari, accade sempre e pure in questa legislatura ne sono stati nominati diversi. Sono una sorta di assessori senza portafogli e senza possibilità di decidere autonomamente.

Ma un incarico del genere, così particolare, è probabilmente la prima volta che viene assegnato. Altro segno di una situazione tutt’altro che ordinaria.

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020