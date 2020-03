Pattinaggio artistico, l’Asd Oro e argento protagonista a Montefiascone

Sport - Le gare si sono svolte tra il 29 febbraio e il primo marzo

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Tra il 29 febbraio e il primo marzo si sono svolte le gare di pattinaggio artistico a Montefiascone al palazzetto dello sport. Hanno partecipato le atlete della società Asd Oro e argento portando buoni risultati.

Grandi emozioni tra i genitori che hanno visto gareggiare i propri figli. Ringraziamo la società Asd Star roller club per averci dato l’opportunità di far gareggiare le nostre atlete, molte delle quali alla loro primissima esperienza di gara. Soddisfatti per il comportamento in pista di tutti gli atleti che hanno dimostrato un ottimo spirito di squadra.

Un ringraziamento va anche alle mamme che hanno contribuito alla buona riuscita della gara. Inoltre ringrazio Paola Scuderi per averci confezionato i body di società Asd Oro e argento.

Asd Oro e argento

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020