Vetralla - Intervento di vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e 118 in piazza santa Maria del soccorso a Cura - FOTO

Vetralla – Pino crolla e si schianta su un’auto in corsa, grave una donna.

I vigili del fuoco, questa mattina, sono intervenuti a Cura di Vetralla, in piazza santa Maria del soccorso, per la caduta di un pino che è precipitato su un’auto che stava passando.

Soccorsa la persona all’interno, una donna di 49 anni, che è stata estratta dall’abitacolo dai pompieri.

Da quanto si apprende, era cosciente, ma traumatizzata e così è stata affidata alle cure del 118 e trasportata a Belcolle con un codice rosso.

Sul posto, i vigili del fuoco con cinque persone e due mezzi, i carabinieri e la polizia locale.

La piazza verrà chiusa al traffico, in via precauzionale, per la presenza di altri due pini all’interno dell’area.

23 marzo, 2020