“Rieti è la nostra bestia nera, massima concentrazione per regalare una gioia ai tifosi”

Sport - Viterbese - Le dichiarazioni di mister Antonio Calabro alla vigilia del derby che si giocherà a porte chiuse

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giocare una partita importante come il derby di domani senza il sostegno dei nostri tifosi dispiace, ma stiamo vivendo una situazione in cui l’attenzione ai dettagli è fondamentale e dobbiamo attenerci alle regole per il bene di tutti.

Il Rieti rimane ad oggi la nostra bestia nera e contro di loro abbiamo sempre giocato partite scorbutiche. Con lo staff abbiamo analizzato il nostro avversario in settimana e posso affermare che la loro rosa è interessante, con giocatori che non stanno facendo per niente male.

Nonostante siano ultimi in classifica e stiano cercando giustamente di salvarsi, molti ragazzi stanno scendendo in campo sicuramente con spensieratezza e entusiasmo, avendo come obiettivo anche quello di dare il massimo per mostrarsi al meglio in queste dieci partite. Dovremo fare attenzione proprio a questo aspetto, poiché il Rieti ha comunque dimostrato di poter dire la sua contro ogni avversario. Ha perso a Monopoli soltanto al 92’ in giocando in dieci, ha pareggiato a Potenza, perciò non sarò affatto una partita semplice.

Domani, non sarà una gara contro l’ultima in classifica, ma sarà un derby. I miei giocatori sanno che dovranno affrontare il match con la massima concentrazione, sia per conquistare punti importanti per la nostra classifica, ma anche e soprattutto per regalare una gioia e una soddisfazione ai nostri tifosi che so ci tengono molto.

Antonio Calabro

Allenatore Viterbese

7 marzo, 2020