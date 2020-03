“Abbiamo sanificato eccome, chi dice di no si scusi”

Vignanello - Il sindaco Federico Grattarola risponde a un lettore

Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Vignanello Federico Grattarola alla segnalazione di Fabio Erasmi – È con stupore e sgomento che leggo le affermazioni del signor Erasmi. Sono senza parole.

Quanto afferma nel suo comunicato è non corrispondente al vero e offensivo nei confronti non solo dei consiglieri e degli assessori dell’amministrazione che guido, che da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 hanno lavorato senza sosta, ma sopratutto nei confronti dei volontari della protezione civile che giovedì sera dalle 20 alle 23 hanno sanificato le strade del paese.

Il video della diretta sulla pagina Facebook dell’amministrazione ha avuto oltre 10mila visualizzazioni in 24 ore. Chiedo al signor Erasmi di scusarsi perché immotivanente ha ritenuto, in questo difficile momento, indispensabile buttare fango addosso agli amministratori, ai volontari della protezione civile mettendo in pessima luce il comune di Vignanello senza alcun motivo.

Caro signor Erasmi, sappia prima che faccia un’altra infelice uscita che sono stati sanati anche tutte le scuole, il nido, gli scuolabus, la biblioteca, tutti gli edifici di accesso comunale e i luoghi di massima affluenza e aggregazione.

Sappia, signor Erasmi, che sono stati montati dispenser con gel disinfettante nelle scuole e negli edifici comunali. È stata attivata una rete di collaborazione con i commercianti per la spesa a domicilio e lanciata la campagna “spesa e farmaci la portiamo noi” per persone anziane e disabili senza rete famigliare, sempre in collaborazione con la protezione civile i medici di base e la farmacia.

Oltre alle operazioni di sanificazione delle strade che si ripeteranno ancora nei prossimi giorni, la spazzatrice viaggerà a regime con una soluzione di acqua e alcool puro con cui pulisce e disinfetta le strade.

Infine per rispondere alla sua domanda in fondo all’articolo: caro amico Fabio Erasmi, tutto ciò è quello che ha fatto questa amministrazione e mi scuso tanto se per lei è ancora poco.

Federico Grattarola

15 marzo, 2020