“Sanificazioni, chiusura di uffici e pronto farmaco, alla Lega è sfuggito qualcosa…”

Politica - Orizzonte comune Orte risponde all'attacco su presunte inerzie legate all'emergenza sanitaria

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Lega Orte non conosce le ordinanze comunali. Non servono polemiche inutili.

Da giorni la Lega Orte lamenta una presunta inerzia dell’amministrazione del comune di Orte. Abbiamo fatto fatica a comprendere certe esternazioni. E infatti, non solo questo comune è stato il primo a prevedere una sanificazione delle scuole e altri edifici, ma è tra i pochi ad aver imposto una quotidiana pulizia e sanificazione dei mezzi pubblici.

Inoltre, il comune ha anche disposto la chiusura degli uffici al pubblico consentendo l’accesso solo previo appuntamento al fine di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini stessi, favorendo, laddove possibile, misure alternative di lavoro anche da remoto. Sono stati attivati anche i servizi di pronto farmaco e pronto spesa per aiutare le persone anziane (che sono le persone più esposte) e limitare il più possibile i loro spostamenti.

Ma forse alla Lega locale tutti questi provvedimenti sono sfuggiti (eppure sono assolutamente in linea con i decreti nazionali) sebbene siano pubblicati sul sito del comune ed hanno l’esclusivo fine di tutelare la salute pubblica. In ogni caso invece di pubblicare post polemici la Lega non poteva chiedere (ed eventualmente suggerire) ai propri consiglieri le iniziative intraprese? O forse anche i consiglieri della Lega sono considerati tra i “non attivi” o peggio non sono considerati adatti alla situazione?

Forse al contrario sono i consiglieri della Lega a non prendere in considerazione la linea della Lega locale (forse perché non ritenuta credibile e meritevole di essere ascoltata, non ci interessano le loro continue beghe interne). Si tratta di dubbi legittimi visto che sono proprio i consiglieri della Lega ad avere le deleghe alla Salute e al Bilancio. Si fa davvero fatica dunque a comprendere alcune esternazioni.

A ogni modo, la delicatezza del momento non dovrebbe dar luogo a polemiche di bassa “Lega”. Ferma restando che in questo momento è ben accetto il contributo di tutti (purché costruttivo) rassicuriamo i cittadini che stiamo monitorando la situazione e faremo il possibile per evitare un aggravio della situazione. Ce la faremo tutti insieme ne siamo certi, Orte tornerà più forte di prima.

Orizzonte comune Orte

Condividi la notizia:











12 marzo, 2020