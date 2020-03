“Solidarietà a Zingaretti e agli amministratori che combattono il Coronavirus”

Civitavecchia - Il presidente della Regione Lazio positivo al Covid-19 - Un messaggio del sindaco Tedesco

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo con dispiacere che anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, risulta positivo al coronavirus.

A lui va il nostro messaggio di solidarietà e di incoraggiamento a continuare nelle azioni di contenimento dell’epidemia, con la certezza che chi riveste cariche pubbliche resta impegnato, nel Lazio come in tutta Italia, nel lavoro quotidiano al fianco della popolazione.

Come amministratori siamo in prima linea nella lotta per fronteggiare l’epidemia e, per il nostro ruolo, non possiamo evitare di incontrare persone, fare uscite pubbliche, circolare in ogni luogo. Ma lo facciamo perché in questo momento il nostro obiettivo è salvaguardare la salute dei nostri concittadini.

A Zingaretti e a tanti altri amministratori e prefetti delle regioni del nord, al personale sanitario e alle forze dell’ordine, come nel caso della scorta di Salvini (vittime in qualche caso anche di inqualificabili insulti), che stanno affrontando in prima persona il virus, non può che andare un unanime ringraziamento e il sincero augurio di superare presto e bene questa fase.

Ernesto Tedesco

Sindaco di Civitavecchia

7 marzo, 2020