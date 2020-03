Roma - Il presidente della regione Nicola Zingaretti annuncia la campagna d’informazione sull'emergenza

Condividi la notizia:











Roma – Parte la campagna d’informazione della regione Lazio sul coronavirus che verrà diffusa nei prossimi giorni su social, stampa quotidiana e affissa in tutto il territorio della regione Lazio, per illustrare ai cittadini quali misure assumere per contenere la diffusione del virus.

“Ciascuno di noi – ha spiegato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti – deve fare la propria parte. I comportamenti individuali fanno la differenza e solo modificando le nostre piccole abitudini potremo contrastare la diffusione del coronavirus. Seguiamo le indicazioni della scienza con responsabilità“.

Sette regole, quindi, da rispettare per combattere la diffusione: come mantenere una distanza di sicurezza tra le persone o evitare incontri con individui con sintomi respiratori; lavarsi spesso le mani o coprirsi bocca e naso con il gomito in caso di tosse o starnuto; ridurre la partecipazione a eventi pubblici o affollati; evitare di prendere l’ascensore con altre persone e porre la massima attenzione alla pulizia o igiene personale e di tutti i luoghi che si frequenta.

Chiaramente in caso di febbre – come spiega il vademecum – tosse o dolori muscolari bisogna evitare il pronto soccorso e contattare il proprio medico di base o il 1500. In caso di prefisso 06 si può contattare anche l’112, mentre per gli altri prefissi del Lazio il numero verde 800118800.

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020