Sostegno alla domiciliarità per disabilità grave, prorogati i termini per le domande

Viterbo - Scadenza posticipata al 28 marzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande riguardanti due importanti misure sociali.

Non più il 13, ma il 28 marzo. La prima misura riguarda gli interventi sperimentali di sostegno alla domiciliarità, in favore di persone in condizioni di grave disabilità e anziani non autosufficienti per tutto il distretto socio sanitario Vt3.

La seconda riguarda la richiesta di contributo per la compartecipazione alla spesa per rette di ricovero in rsa, in strutture riabilitative di mantenimento residenziale e semiresidenziale e strutture riabilitative psichiatriche.

A comunicare il nuovo termine di scadenza, ovvero il 28 marzo, è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che aggiunge: “Il reperimento di documentazione da presentare e allegare insieme alla domanda richiede spostamenti e impegno da parte dei familiari di persone con fragilità. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ci è sembrato opportuno prorogare i termini per queste importanti misure rivolte ai più deboli, favorendo il più possibile la permanenza di tutti presso il proprio domicilio”.

Comune di Viterbo

9 marzo, 2020