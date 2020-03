Viterbo - Squadra mobile - Il ragazzo è stato trovato anche con dell'hashish e materiale per il confezionamento delle dosi

Viterbo – Spaccio di droga, arrestato 32enne con 50 grammi di cocaina.

Nel pomeriggio del 28 febbraio, nell’ambito di specifici servizi mirati a contrastare lo spaccio di droga nel territorio della Tuscia, gli operatori della squadra mobile hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 32enne di origini pakistane, residente nel centro storico di Viterbo.

Gli investigatori della polizia lo hanno trovato con 25,7 grammi di cocaina, suddivisa in 40 involucri in cellophane, più un altro involucro di 23,9 grammi, per un totale di 49,6 grammi. Inoltre al 32enne sono stati sequestrati anche 4,3 grammi di hashish insieme a un bilancino di precisione, ritagli in plastica idonei al confezionamento delle dosi e 700 euro di denaro contante.

Su direttiva del pm Paola Conti il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta stamattina. il gip ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare.

2 marzo, 2020