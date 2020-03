“Tutti nella casa dello studente sono considerati contatti stretti della studentessa”

Viterbo - Coronavirus - Il provvedimento per la struttura in via Cardarelli dopo la giovane risultata positiva al primo tampone

Viterbo – “Tutti i residenti sono considerati contatti stretti”. Casa dello studente a via Cardarelli in isolamento. Il provvedimento affisso all’ingresso della struttura nei pressi di via Garbini precisa la situazione, dopo che una ragazza che alloggiava nella casa è risultata positiva al primo tampone per il Coronavirus.

“Visto il caso positivo della studentessa – riporta l’avviso – saranno considerati contatti stretti tutti i residenti della casa dello studente in via Cardarelli e come tali posti in isolamento domiciliare e fiduciario”.

Una misura presa a livello precauzionale.

L’altro caso di positività nella Tuscia è relativo a un professore dell’Università della Tuscia. È stato stabilito di sospendere le lezioni, anche in questo caso in forma precauzionale.

Docente universitario del quale, per elementari motivi deontologici e per evitare inutili e pericolose gogne mediatiche, non pubblichiamo nome e foto.

