Viterbo - Migranti - Lettera alla ministra Lamorgese (Interno) sottoscritta da oltre 200 donne dopo l'appello di Silvia Costa - Tra le firmatarie, la capogruppo Pd in comune Luisa Ciambella

Condividi la notizia:











Viterbo – “Un corridoio umano a Samo per salvare bambini e mamme”. Lettera alla ministra Lamorgese (Interno) sottoscritta da oltre 200 donne dopo l’appello di Silvia Costa – Tra le firmatarie, la capogruppo Pd in comune Luisa Ciambella.

La missiva chiede alla titolare del Viminale di promuovere un’iniziativa urgente: “attivando un corridoio umanitario che sottragga al drammatico destino almeno i minori non accompagnati e le mamme con bambini, attualmente a Samo, verificando le situazioni più gravi e fragili con Unhcr, Oim e Ong, e sollecitando altri Paesi europei a fare altrettanto”.

La lettera – appello ricorda come l’Italia sia il primo stato membro ad avere aperto corridoi umanitari, anche grazie alla iniziativa e collaborazione di associazioni laiche e religiose”. Segnala che quest’iniziativa sarebbe il miglior modo, anche in vista dell’8 marzo e per la grande partecipazione alla lettera — appello di donne di diversi mondi di provenienza, per dare un segnale forte e chiaro perché la dignità della persona umana e la solidarietà verso i più fragili restino i pilastri della nostra democrazia e della convivenza civile.

Hanno aderito esponenti di istituzioni associazioni e professioni nonché di altre forze politiche.



Tra le parlamentari firmatarie Chiara Gribaudo, Rosa Maria Di Giorgi, Valeria Fedeli, Marianna Madia, Titti Di Salvo, Lia Quartapelle, Stefania Pezzopane, Vanna Iori, Monica Cirinnà. Ma anche parlamentari di altri gruppi politici come Paola Binetti. Ex Ministre e ex parlamentari come Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Jotti , Anna Finocchiaro , Manuela Lucidi,Maura Cossutta, Emilia de Biasi, la storica Emma Fattorini, Gabriella Pistone la ex assessore regionale, Giulia Rodano.

Tra le rappresentanti di sindacati e associazioni, Liliana Ocmin coordinatrice delle donne Cisl, la presidente nazionale Arci Francesca Chiavacci, Francesca Danese portavoce del Forum del terzo settore del Lazio, la presidente del comitato per il centenario di Chiara Lubich dei Focolarini Lucia Fronza Crepaz, la coordinatrice nazionale donne Acli Agnese Ranghelli, la responsabile dell’Enaip Paola Vacchina, Rosalba Giugni presidente di Mare Vivo, Maura Viezzoli di Movimondo, Alessandra Tazza della Coldiretti, Donatina Persichetti presidente di Donna e Società , Nunzia Nigro presidente di EuropaIncanto, Maria Teresa Tavassi della Lucerna, Gabriella Tomei della cooperativa Caribù.

Tra le assessore e consigliere regionali e comunali Giovanna Pugliese e Maura Leodori del Lazio, Gianna Pentenero del Piemonte, Giovanna Barni vicepresidente della Toscana, Loredana Capone Vicepresidente della Puglia, Michela Di Biase e Valentina Grippo del consiglio regionale del Lazio, le consigliere pd Giulia Tempesta e Valeria Baglio e Ilaria Piccolo del comune di Roma, Sabrina Alfonsi presidente e Sara Lilli, capogruppo nel primo Municipio di Roma, Cecilia d’Elia portavoce delle donne pd del Lazio.

Luisa Ciambella capogruppo al comune di Viterbo, Rita Visini della segreteria nazionale del Pd.

Hanno aderito segretarie comunali e regionali o dirigenti Pd di quasi tutte le regioni italiane.

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020