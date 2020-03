Cronaca - Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco - Vista l'emergenza Coronavirus i pompieri hanno indossati i dispositivi di sicurezza - Sembra che l'anziano avesse tosse e febbre

Grotte di Castro – Uomo trovato morto in casa a Grotte di Castro.

Questa mattina la tragedia. Stando alle prime ricostruzioni l’anziano non rispondeva da giorni e così è stato lanciato l’allarme ai soccorritori. Non si conoscono ancora le cause della morte.

Visto il periodo di emergenza Coronavirus i vigili del fuoco, in via precauzionale, sono entrati nella casa dell’uomo indossando tutti i dispositivi di sicurezza del caso.

Ma non si conoscono con certezza ancora le cause del decesso. Secondo le prime testimonianze l’uomo stava male ed aveva tosse e febbre. Ora si tratta di verificare se avesse il Coronavirus.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per tutte le verifiche del caso.

24 marzo, 2020